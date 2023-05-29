***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.05.2023 09:27
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş Esas Sözleşmesi ek'tedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18. 14/07/2021 26/07/2021 10373
4 22/12/2021 22/12/2021 10478
6 31/12/2021 03/01/2022 10486
6 26/05/2023 26/05/2023 10839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154244
BIST
13:214.783
En Düşük
|Değişim
|: 4,42%
|| 202,46
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2120,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1134
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2121,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:211.255,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KONYA
|2.865,50
|86.455.587
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.677.574
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.735.456
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|849.434.102
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.133.700
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.255.997
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.474.217
|% -1,87
|
|AEFES
|58,45
|269.713.988
|% -1,02
|
|THYAO
|147,50
|5.371.473.913
|% 3,65
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|SISE
|39,84
|1.555.587.787
|% 6,52
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,45
|983.115.736
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,27
|183.880.169
|% 3,18
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0713
|20,0764
|% 0,55
|
|Euro
|21,5671
|21,6182
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7150
|24,8389
|% 0,56
|
|Frank
|22,1270
|22,2603
|% 0,66
|
|Riyal
|5,3361
|5,3629
|% 0,52
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.883
|9.127
|-246,84
|
|Yarım
|4.367
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|0,02
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,23
|