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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

10.05.2022 18:45
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Dura


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
RhineGene Philippines Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Filipinler'de laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.300.000 Filipin Pesosu
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.05.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında kurulan RhineGene Philippines Inc. 10.05.2022  itibariyle tescil edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028670


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Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,60 21,63 0,35  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,19  
B. Petrol 108 108 5,20  
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