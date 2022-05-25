***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/05/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAlpha IVD S.p.AEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMoleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların satış ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi300.000,00 EurEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar4.259.108,52 EurEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMali tablolarımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAlper Akyüz, Elif AkyüzKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından Bağlı ortaklığımızın paylarının devralınması hakkında 07.10.2021 tarih ve 2021-29 tarihli kararı ile Sermaye?Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına?ilişkin hususlar çerçevesinde halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün?yerine getirilmesi amacıylaLegnano, 20025, Milano, İtalya'da bulunan ve 09904620961 sicil numarası ile Milano, Monza, Brianca Lodi Şirketler Sicili'ne kayıtlı ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Alpha IVD S.p.A ("Alpha") hissedarlarından Alper AKYÜZ ve Elif AKYÜZ'ün Alpha sermayesine iştirak paylarının tamamını temsil eden sırasıyla 140.000 ve 90.000 adet paylarının devralınmasına,Söz konusu pay devir işlemini tamamlamak amacıyla gerekli olabilecek diğer her türlü işlemin yapılmasına karar verilmişti.Alpha paylarının tamamı (%100) için 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren mali dönem finansal tablolarındaki Alpha'nın net varlık tutarı üzerinden şirket paylarının %76,67'lik kısmı için 4.259.108,52 Euro ödenerek devir ve tescil işlemleri 25 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Alpha'nın Şirketimizin en son yayınlanan finansal tablo tarihi olan 31 Mart 2022 itibari ile net varlıklarının toplamı 5.815.615 Euro olup kurulduğu günden itibaren kar dağıtımı yapmamıştır.Bu satın alma neticesinde iştirakimiz %100 bağlı ortaklığımıza dönüşerek Avrupa pazarında hedeflediğimiz büyüklüğe ulaşılması ve satış faaliyetlerinin karlılığımıza yansıyarak mali tablolarımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032501BIST