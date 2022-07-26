***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/05/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRhineGene Bulgaria EOODEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBulgaristan ve diğer ülkelerdeki teşhis laboratuvarlarına, hastanelere ve diğer ilgili işletmelere çeşitli biyoteknolojik cihazları, aletleri, ürünleri, çözümleri ithal etmek, tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak ve toptan olarak dağıtmak ve satmak, Kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayanlar kurum ve kuruluşlara, klinisyenlere ve benzerlerine yardım sağlamak, ürün ve kullanılabilirlik araştırması yapmak, laboratuvar cihazları ve takımları için teknik destek sağlamak, laboratuvar cihaz ve takımları üretmek, teşhis laboratuvarları işletmek, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik ve aracılık, reklam ve depolama ve kanun veya diğer normatif düzenlemeler tarafindan yasaklanmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000,00 LevaEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.07.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTicari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarUluslararası pazarlarda büyümeyi hedefleyen Anatolia, halka arz izahnamesinde paylaştığı üzere öncelikli olarak değerlendirdiği ülkelerden Bulgaristan pazarına deneyimli ve yüksek nitelikli satış ve destek personeli ile Avrupa Birliği ülkelerinde kurulmuş veya kurulacak olan diğer ofislere teknik destek vermek amacıyla giriş yapma kararı almıştı.Bu kapsamda Şirketimizin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında kurulan RhineGene Bulgaria EOOD (Ticaret Sicil No : 207 028 328 ) 26.07.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047876BIST