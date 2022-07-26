***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.07.2022 18:17
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
RhineGene Bulgaria EOOD
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki teşhis laboratuvarlarına, hastanelere ve diğer ilgili işletmelere çeşitli biyoteknolojik cihazları, aletleri, ürünleri, çözümleri ithal etmek, tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak ve toptan olarak dağıtmak ve satmak, Kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayanlar kurum ve kuruluşlara, klinisyenlere ve benzerlerine yardım sağlamak, ürün ve kullanılabilirlik araştırması yapmak, laboratuvar cihazları ve takımları için teknik destek sağlamak, laboratuvar cihaz ve takımları üretmek, teşhis laboratuvarları işletmek, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik ve aracılık, reklam ve depolama ve kanun veya diğer normatif düzenlemeler tarafindan yasaklanmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000,00 Leva
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefleyen Anatolia, halka arz izahnamesinde paylaştığı üzere öncelikli olarak değerlendirdiği ülkelerden Bulgaristan pazarına deneyimli ve yüksek nitelikli satış ve destek personeli ile Avrupa Birliği ülkelerinde kurulmuş veya kurulacak olan diğer ofislere teknik destek vermek amacıyla giriş yapma kararı almıştı.Bu kapsamda Şirketimizin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında kurulan RhineGene Bulgaria EOOD (Ticaret Sicil No : 207 028 328 ) 26.07.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047876
BIST