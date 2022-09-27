***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRhineGene POLAND spólka z ograniczona odpowiedzialnosciaEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Polonya'da laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000 PLNEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.09.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTicari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında Polonya'da satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan RhineGene POLAND Sp. z o.o'nın (Ticaret Sicil No :7252323249) işlemleri 27.09.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065522BIST