***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2021 22:28
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 -65.451 120.001 62.632 7.493.784 6.993.608 16.204.574 1.117.557 17.322.131
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.993.608 -6.993.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.529 1.439.232 172.606.145 174.026.848 21.066.745 195.093.593
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.529.412 -1.529.412 -1.529.412
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
87.493 87.493 87.493
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 -83.980 1.559.233 62.632 13.045.473 172.606.145 188.789.503 22.184.302 210.973.805
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
293.396.437 -293.396.437 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.073 1.963.204 213.094.014 214.808.145 14.828.576 229.636.721
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -15.705.120 -69.294.880 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
650.299 650.299 650.299
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -133.625 3.095.164 8.738.235 -9.433.313 213.094.014 315.360.475 40.940.109 356.300.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.404.934 156.100.058
Dönem Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.115.045 46.886.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 6.290.106 4.306.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.981.609 196.850
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.981.609 196.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
454.105 324.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 454.105 324.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.674.299 1.764.628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.358.276 38.861.345
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.680.132 1.433.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.910.600 -62.622.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.417.673 -40.006.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.417.673 -40.006.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.201.330 -18.449.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.396.426 618.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.856.051 6.905.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.856.051 6.905.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.449.983 721.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.698.761 -12.412.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.132.763 -11.514.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.434.002 -897.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.566.045 174.015.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -25.161.111 -17.915.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.227.715 -31.470.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.771.632 -16.405.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -39.771.632 -16.405.928
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
Alınan Faiz
28 5.596.772 529.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.905.500 -7.351.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.383
Kredilerden Nakit Girişleri
2.753.383
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.988.860 -6.612.540
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.864.039 -5.676.503
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-124.821 -936.037
Ödenen Temettüler
-210.000.000 -1.529.412
Ödenen Faiz
28 -1.916.640 -1.962.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.272.851 117.278.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.272.851 117.278.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.483.739 2.363.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 109.210.888 119.642.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.210.888 135.483.739
Ticari Alacaklar
6 70.173.252 56.087.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.130 9.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.159.122 56.077.328
Diğer Alacaklar
8 2.085.409 57.099.180
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 55.804.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.085.409 1.294.814
Stoklar
9 46.796.784 45.595.454
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.931.474 2.923.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
268.464 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.922.191 19.054.954
ARA TOPLAM
244.388.462 316.243.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.388.462 316.243.666
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 91.985.132 63.709.496
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 87.616 809.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 21.233.670 14.465.950
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.447.604 59.451
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 467.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.754.022 79.511.880
TOPLAM VARLIKLAR
377.142.484 395.755.546
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.051.043 22.342.140
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.051.043 22.342.140
Banka Kredileri
16 1.051.043 21.696.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 0 645.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.293.356 3.382.323
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.293.356 3.382.323
Banka Kredileri
1.293.356 3.382.323
Ticari Borçlar
6 5.197.869 2.976.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 358.367 82.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.839.502 2.893.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.638.601 3.088.584
Diğer Borçlar
8 146.639 34.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
146.639 34.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 308.940 770.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
, 308.940 770.838
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 13.269.414
Kısa Vadeli Karşılıklar
533.025 421.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 533.025 421.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.302.369 8.585.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.302.369 8.585.814
ARA TOPLAM
16.471.842 54.871.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.471.842 54.871.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.811.250 4.511.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.811.250 4.511.330
Banka Kredileri
16 1.811.250 4.320.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 0 190.337
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.012.930 359.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.012.930 359.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.545.878 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.370.058 4.870.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.841.900 59.741.982
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.360.475 309.902.031
Ödenmiş Sermaye
21 100.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.625 115.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.095.164 1.131.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.738.235 62.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.433.313 195.554
Net Dönem Karı veya Zararı
213.094.014 293.396.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 40.940.109 26.111.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.300.584 336.013.564
TOPLAM KAYNAKLAR
377.142.484 395.755.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 278.501.257 252.934.332 82.863.600 106.250.623
Satışların Maliyeti
22 -37.694.978 -31.541.072 -13.475.268 -3.138.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.806.279 221.393.260 69.388.332 103.112.198
BRÜT KAR (ZARAR)
240.806.279 221.393.260 69.388.332 103.112.198
Genel Yönetim Giderleri
24 -8.651.942 -2.635.907 -3.780.847 -785.962
Pazarlama Giderleri
23 -18.365.805 -8.803.053 -6.021.138 -3.672.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -944.326 -659.373 -149.409 -215.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 14.422.188 13.554.001 1.108.042 10.638.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.987.688 -1.358.022 -2.503.842 -177.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
221.278.706 221.490.906 58.041.138 108.900.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.278.706 221.490.906 58.041.138 108.900.205
Finansman Gelirleri
28 18.379.020 9.541.652 2.733.440 8.569.523
Finansman Giderleri
28 -3.937.850 -2.420.009 -1.253.426 -601.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
235.719.876 228.612.549 59.521.152 116.868.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.358.276 -38.861.345 -710.890 -15.868.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.282.218 -38.169.132 41.703 -15.329.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.076.058 -692.213 -752.593 -538.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.361.600 189.751.204 58.810.262 101.000.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.361.600 189.751.204 58.810.262 101.000.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.267.586 16.692.454 -2.379.738 7.028.331
Ana Ortaklık Payları
213.094.014 173.058.750 61.190.000 93.971.694
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-249.073 -18.530 25.969 -5.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-311.341 -23.162 32.461 -7.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.268 4.632 -6.492 1.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.268 4.632 -6.492 1.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.275.121 5.342.389 -1.067.657 3.665.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.636.721 195.093.593 57.742.605 104.665.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.828.576 21.066.745 -2.965.096 10.114.849
Ana Ortaklık Payları
214.808.145 174.026.848 60.707.701 94.550.919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975023
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