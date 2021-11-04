***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.600.000 -65.451 120.001 62.632 7.493.784 6.993.608 16.204.574 1.117.557 17.322.131Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.993.608 -6.993.608 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.529 1.439.232 172.606.145 174.026.848 21.066.745 195.093.593Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.529.412 -1.529.412 -1.529.412Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)87.493 87.493 87.493Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 -83.980 1.559.233 62.632 13.045.473 172.606.145 188.789.503 22.184.302 210.973.805Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler293.396.437 -293.396.437 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-249.073 1.963.204 213.094.014 214.808.145 14.828.576 229.636.721Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı85.000.000 -15.705.120 -69.294.880 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)650.299 650.299 650.299Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -133.625 3.095.164 8.738.235 -9.433.313 213.094.014 315.360.475 40.940.109 356.300.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI187.404.934 156.100.058Dönem Karı (Zararı)222.361.600 189.751.204Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)222.361.600 189.751.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.115.045 46.886.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 6.290.106 4.306.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.981.609 196.850Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.981.609 196.850Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler454.105 324.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 454.105 324.774Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.674.299 1.764.628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 13.358.276 38.861.345Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-3.680.132 1.433.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.910.600 -62.622.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.417.673 -40.006.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.417.673 -40.006.503Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.201.330 -18.449.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.396.426 618.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.856.051 6.905.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.856.051 6.905.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.449.983 721.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.698.761 -12.412.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.132.763 -11.514.722Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.434.002 -897.420Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları212.566.045 174.015.508Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -25.161.111 -17.915.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.227.715 -31.470.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri598.209Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri598.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.771.632 -16.405.928Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13,14 -39.771.632 -16.405.928Verilen Nakit Avans ve Borçlar-15.593.938İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-15.593.938Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler55.804.366İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler55.804.366Alınan Faiz28 5.596.772 529.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-235.905.500 -7.351.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.753.383Kredilerden Nakit Girişleri2.753.383Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.988.860 -6.612.540Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.864.039 -5.676.503Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-124.821 -936.037Ödenen Temettüler-210.000.000 -1.529.412Ödenen Faiz28 -1.916.640 -1.962.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.272.851 117.278.573NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.272.851 117.278.573DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.483.739 2.363.811DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 109.210.888 119.642.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 109.210.888 135.483.739Ticari Alacaklar6 70.173.252 56.087.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 14.130 9.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar70.159.122 56.077.328Diğer Alacaklar8 2.085.409 57.099.180İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 55.804.366İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.085.409 1.294.814Stoklar9 46.796.784 45.595.454Peşin Ödenmiş Giderler10 1.931.474 2.923.201Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar268.464 0Diğer Dönen Varlıklar11 13.922.191 19.054.954ARA TOPLAM244.388.462 316.243.666TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR244.388.462 316.243.666DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 91.985.132 63.709.496Kullanım Hakkı Varlıkları14 87.616 809.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 21.233.670 14.465.950Peşin Ödenmiş Giderler10 19.447.604 59.451Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 467.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.754.022 79.511.880TOPLAM VARLIKLAR377.142.484 395.755.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 1.051.043 22.342.140İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.051.043 22.342.140Banka Kredileri16 1.051.043 21.696.567Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 0 645.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.293.356 3.382.323İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.293.356 3.382.323Banka Kredileri1.293.356 3.382.323Ticari Borçlar6 5.197.869 2.976.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 358.367 82.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.839.502 2.893.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.638.601 3.088.584Diğer Borçlar8 146.639 34.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar146.639 34.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 308.940 770.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar), 308.940 770.838Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 13.269.414Kısa Vadeli Karşılıklar533.025 421.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 533.025 421.363Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.302.369 8.585.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 6.302.369 8.585.814ARA TOPLAM16.471.842 54.871.506TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.471.842 54.871.506UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 1.811.250 4.511.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 1.811.250 4.511.330Banka Kredileri16 1.811.250 4.320.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 0 190.337Uzun Vadeli Karşılıklar1.012.930 359.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.012.930 359.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.545.878 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.370.058 4.870.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.841.900 59.741.982ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar315.360.475 309.902.031Ödenmiş Sermaye21 100.000.000 15.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-133.625 115.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.095.164 1.131.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.738.235 62.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.433.313 195.554Net Dönem Karı veya Zararı213.094.014 293.396.437Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 40.940.109 26.111.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.300.584 336.013.564TOPLAM KAYNAKLAR377.142.484 395.755.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 278.501.257 252.934.332 82.863.600 106.250.623Satışların Maliyeti22 -37.694.978 -31.541.072 -13.475.268 -3.138.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)240.806.279 221.393.260 69.388.332 103.112.198BRÜT KAR (ZARAR)240.806.279 221.393.260 69.388.332 103.112.198Genel Yönetim Giderleri24 -8.651.942 -2.635.907 -3.780.847 -785.962Pazarlama Giderleri23 -18.365.805 -8.803.053 -6.021.138 -3.672.099Araştırma ve Geliştirme Giderleri25 -944.326 -659.373 -149.409 -215.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 14.422.188 13.554.001 1.108.042 10.638.631Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -5.987.688 -1.358.022 -2.503.842 -177.137ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)221.278.706 221.490.906 58.041.138 108.900.205FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)221.278.706 221.490.906 58.041.138 108.900.205Finansman Gelirleri28 18.379.020 9.541.652 2.733.440 8.569.523Finansman Giderleri28 -3.937.850 -2.420.009 -1.253.426 -601.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)235.719.876 228.612.549 59.521.152 116.868.147Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.358.276 -38.861.345 -710.890 -15.868.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.282.218 -38.169.132 41.703 -15.329.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -2.076.058 -692.213 -752.593 -538.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)222.361.600 189.751.204 58.810.262 101.000.025DÖNEM KARI (ZARARI)222.361.600 189.751.204 58.810.262 101.000.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.267.586 16.692.454 -2.379.738 7.028.331Ana Ortaklık Payları213.094.014 173.058.750 61.190.000 93.971.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-249.073 -18.530 25.969 -5.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-311.341 -23.162 32.461 -7.250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.268 4.632 -6.492 1.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.268 4.632 -6.492 1.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543Yabancı Para Çevrim Farkları7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)7.524.194 5.360.919 -1.093.626 3.671.543DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.275.121 5.342.389 -1.067.657 3.665.743TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.636.721 195.093.593 57.742.605 104.665.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.828.576 21.066.745 -2.965.096 10.114.849Ana Ortaklık Payları214.808.145 174.026.848 60.707.701 94.550.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975023BIST