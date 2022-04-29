***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 293.396.437 -293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-154.092 -76.429 69.753.062 69.522.541 6.980.795 76.503.336Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)197.961 197.961 197.961Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -38.644 1.055.531 62.632 293.789.952 69.753.062 379.622.533 33.092.328 412.714.861Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.122 8.738.235 -9.433.313 433.331.607 766.737.481 59.054.811 825.792.292Transferler19.000.000 414.331.607 -433.331.607Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)403.833 3.117.688 163.405.926 166.927.447 12.344.595 179.272.042Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)138.809 138.809 138.809Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 215.000.000 236.663 12.385.810 27.738.235 405.037.103 163.405.926 933.803.737 71.399.406 1.005.203.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.806.759 64.658.534Dönem Karı (Zararı)168.491.668 75.134.220Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler976.591 -549.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 2.207.811 1.513.283Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.012.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 66.043Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.946.030Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler833.123 155.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 833.123 155.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.977.591 -2.270.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 -4.977.591 -2.270.283Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.922.539 -5.846.022Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.823.714 5.898.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.677.568 -11.284.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.777.453 440.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.033.556 -2.793.192Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.120.742 -1.933.328Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.426.848 -1.011.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-777.195 -1.996.518Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.395.470 -3.990.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.112.815 -1.360.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.282.655 -2.629.916Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları129.790.691 63.301.148Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 4.016.068 1.357.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.557.156 -18.410.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.403 503.610Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14,15 -23.619.559 -6.070.928Verilen Nakit Avans ve Borçlar-16.234.037İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-16.234.037Alınan Faiz30 3.390.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.638 -5.602.047Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları567.829 -4.346.810Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-310.918 -135.060Ödenen Faiz30 -392.549 -1.120.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.113.965 40.645.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.113.965 40.645.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ462.412.511 135.483.739DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ572.526.476 176.129.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 572.526.476 462.412.511Finansal Yatırımlar6 58.550.036 51.880.614Ticari Alacaklar7 99.940.887 99.028.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 308.260 306.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar99.632.627 98.722.437Diğer Alacaklar9 8.859.624 2.060.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.859.624 2.060.174Stoklar10 83.997.263 64.909.737Peşin Ödenmiş Giderler11 4.255.867 6.043.952Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar681.343 3.711.454Diğer Dönen Varlıklar12 22.094.341 17.981.526ARA TOPLAM850.905.837 708.028.895TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR850.905.837 708.028.895DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 149.460.035 128.727.584Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.148.875 45.813Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 29.623.577 22.848.843Peşin Ödenmiş Giderler11 7.031.878 123.051TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.264.365 151.745.291TOPLAM VARLIKLAR1.041.170.202 859.774.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 289.753 451.058Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 3.306.685 2.024.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.306.685 2.024.805Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.210.329Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 2.096.356 2.024.805Ticari Borçlar7 14.140.488 7.867.118İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 863.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.140.488 7.003.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.044.531 3.821.726Diğer Borçlar9 650.178 496.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar650.178 496.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 514.465 3.616.933Kısa Vadeli Karşılıklar1.354.252 762.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.354.252 762.709Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.781.747 8.961.934ARA TOPLAM29.082.099 28.002.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.082.099 28.002.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.780.133 1.275.174İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.780.133 1.275.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 3.015.547Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar17 764.586 1.275.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.224.528 1.610.518Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 1.880.299 3.093.219TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.884.960 5.978.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.967.059 33.981.894ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar933.803.737 766.737.481Ödenmiş Sermaye22 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)215.000.000 215.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.622.473 9.100.952Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar236.663 -167.170Diğer Kazançlar (Kayıplar)12.385.810 9.268.122Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27.738.235 8.738.235Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları405.037.103 -9.433.313Net Dönem Karı veya Zararı163.405.926 433.331.607Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 71.399.406 59.054.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.005.203.143 825.792.292TOPLAM KAYNAKLAR1.041.170.202 859.774.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 124.908.245 87.791.987Satışların Maliyeti24 -13.158.138 -12.933.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.750.107 74.858.911BRÜT KAR (ZARAR)111.750.107 74.858.911Genel Yönetim Giderleri26 -8.593.784 -1.648.668Pazarlama Giderleri25 -7.351.478 -4.462.144Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -545.891 -252.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 7.001.556 3.171.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -3.116.320 -333.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.144.190 71.332.949FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.144.190 71.332.949Finansman Gelirleri30 71.564.113 11.589.061Finansman Giderleri30 -392.921 -1.888.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.315.382 81.033.178Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.823.714 -5.898.958Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.137.592 -5.759.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.313.878 -139.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)168.491.668 75.134.220DÖNEM KARI (ZARARI)168.491.668 75.134.220Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.085.742 5.381.158Ana Ortaklık Payları163.405.926 69.753.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 1,48550000 0,63410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar403.833 -154.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)504.791 -192.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-100.958 38.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-100.958 38.523Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.376.541 1.523.208Yabancı Para Çevrim Farkları10.376.541 1.523.208DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.780.374 1.369.116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.272.042 76.503.336Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar166.927.447 69.522.541Ana Ortaklık Payları12.344.595 6.980.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025327BIST