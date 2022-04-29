***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 01:57
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 293.396.437 -293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-154.092 -76.429 69.753.062 69.522.541 6.980.795 76.503.336
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
197.961 197.961 197.961
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -38.644 1.055.531 62.632 293.789.952 69.753.062 379.622.533 33.092.328 412.714.861
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.122 8.738.235 -9.433.313 433.331.607 766.737.481 59.054.811 825.792.292
Transferler
19.000.000 414.331.607 -433.331.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
403.833 3.117.688 163.405.926 166.927.447 12.344.595 179.272.042
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
138.809 138.809 138.809
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 215.000.000 236.663 12.385.810 27.738.235 405.037.103 163.405.926 933.803.737 71.399.406 1.005.203.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.806.759 64.658.534
Dönem Karı (Zararı)
168.491.668 75.134.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
976.591 -549.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 2.207.811 1.513.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.012.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 66.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.946.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
833.123 155.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 833.123 155.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.977.591 -2.270.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -4.977.591 -2.270.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.922.539 -5.846.022
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.823.714 5.898.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.677.568 -11.284.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.777.453 440.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.033.556 -2.793.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.120.742 -1.933.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.426.848 -1.011.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-777.195 -1.996.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.395.470 -3.990.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.112.815 -1.360.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.282.655 -2.629.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.790.691 63.301.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 4.016.068 1.357.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.557.156 -18.410.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.403 503.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -23.619.559 -6.070.928
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-16.234.037
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-16.234.037
Alınan Faiz
30 3.390.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.638 -5.602.047
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
567.829 -4.346.810
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-310.918 -135.060
Ödenen Faiz
30 -392.549 -1.120.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.113.965 40.645.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.113.965 40.645.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.412.511 135.483.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
572.526.476 176.129.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 572.526.476 462.412.511
Finansal Yatırımlar
6 58.550.036 51.880.614
Ticari Alacaklar
7 99.940.887 99.028.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 308.260 306.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.632.627 98.722.437
Diğer Alacaklar
9 8.859.624 2.060.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.859.624 2.060.174
Stoklar
10 83.997.263 64.909.737
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.255.867 6.043.952
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
681.343 3.711.454
Diğer Dönen Varlıklar
12 22.094.341 17.981.526
ARA TOPLAM
850.905.837 708.028.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
850.905.837 708.028.895
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 149.460.035 128.727.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.148.875 45.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 29.623.577 22.848.843
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.031.878 123.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.264.365 151.745.291
TOPLAM VARLIKLAR
1.041.170.202 859.774.186
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 289.753 451.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 3.306.685 2.024.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.306.685 2.024.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.210.329
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.096.356 2.024.805
Ticari Borçlar
7 14.140.488 7.867.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 863.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.140.488 7.003.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.044.531 3.821.726
Diğer Borçlar
9 650.178 496.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
650.178 496.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 514.465 3.616.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.354.252 762.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.354.252 762.709
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.781.747 8.961.934
ARA TOPLAM
29.082.099 28.002.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.082.099 28.002.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.780.133 1.275.174
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.780.133 1.275.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 3.015.547
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 764.586 1.275.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.224.528 1.610.518
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.880.299 3.093.219
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.884.960 5.978.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.967.059 33.981.894
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
933.803.737 766.737.481
Ödenmiş Sermaye
22 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
215.000.000 215.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.622.473 9.100.952
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
236.663 -167.170
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12.385.810 9.268.122
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.738.235 8.738.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
405.037.103 -9.433.313
Net Dönem Karı veya Zararı
163.405.926 433.331.607
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 71.399.406 59.054.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.005.203.143 825.792.292
TOPLAM KAYNAKLAR
1.041.170.202 859.774.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 124.908.245 87.791.987
Satışların Maliyeti
24 -13.158.138 -12.933.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.750.107 74.858.911
BRÜT KAR (ZARAR)
111.750.107 74.858.911
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.593.784 -1.648.668
Pazarlama Giderleri
25 -7.351.478 -4.462.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -545.891 -252.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 7.001.556 3.171.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -3.116.320 -333.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.144.190 71.332.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.144.190 71.332.949
Finansman Gelirleri
30 71.564.113 11.589.061
Finansman Giderleri
30 -392.921 -1.888.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.315.382 81.033.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.823.714 -5.898.958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.137.592 -5.759.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.313.878 -139.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.491.668 75.134.220
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.491.668 75.134.220
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.085.742 5.381.158
Ana Ortaklık Payları
163.405.926 69.753.062
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi Pay Başına Kazanç 25 1,48550000 0,63410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
403.833 -154.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
504.791 -192.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-100.958 38.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-100.958 38.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.376.541 1.523.208
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.376.541 1.523.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.780.374 1.369.116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.272.042 76.503.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
166.927.447 69.522.541
Ana Ortaklık Payları
12.344.595 6.980.795
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025327
BIST