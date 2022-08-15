***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:26
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Transferler
293.396.437 -293.396.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.042 2.471.471 151.904.015 154.100.444 17.793.672 171.894.116
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -15.705.120 -69.294.880
Kar Payları
24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
650.299 650.299 650.299
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -159.594 3.603.431 8.738.235 -9.433.313 151.904.015 254.652.774 43.905.205 298.557.979
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.121 8.738.235 -9.433.313 433.331.608 766.737.481 59.054.811 825.792.292
Transferler
19.000.000 414.331.608 -433.331.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
483.885 9.728.589 252.120.775 262.333.249 11.290.380 273.623.629
Kar Payları
30.005.556 -182.783.335 -152.777.779 -152.777.779
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.843.892 3.843.892 -70.345.191 -66.501.299
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 215.000.000 316.715 18.996.710 57.743.791 225.958.852 252.120.775 880.136.843 880.136.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.487.455 122.643.959
Dönem Karı (Zararı)
257.850.160 163.551.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.862.251 7.951.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 6.746.612 3.608.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.078.511 -3.981.609
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.370 -3.981.609
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.980.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.584.146 416.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.584.146 416.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.044.403 -3.546.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -13.044.403 -3.546.854
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.548.562 -1.192.678
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.948.823 12.647.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.477.218 -23.697.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.010.388 -10.098.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.604.605 -6.362.896
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.604.351 -16.720.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.686.510 5.334.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
388.697 -1.783.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-5.830.231 1.193.123
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-5.830.231 1.193.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.150.606 4.740.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.150.606 4.740.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
259.235.193 147.805.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -747.738 -25.161.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.814.262 44.175.834
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 -66.501.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
876.733 1.173.182
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
876.733 1.173.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.421.755 -18.219.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -41.421.755 -18.219.567
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
55.804.366
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
55.804.366
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-188.276.394
Alınan Faiz
30 13.508.453 5.417.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.159.965 -227.452.450
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.178.564 -15.539.946
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-809.744 -41.505
Ödenen Temettüler
-152.777.779 -210.000.000
Ödenen Faiz
30 -393.878 -1.870.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.486.772 -60.632.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.486.772 -60.632.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.412.517 135.483.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
283.925.745 74.851.082
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 283.925.745 462.412.511
Finansal Yatırımlar
6 240.157.007 51.880.614
Ticari Alacaklar
7 62.880.460 99.028.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 306.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.880.460 98.722.437
Diğer Alacaklar
9 3.296.623 2.060.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.296.623 2.060.174
Stoklar
10 81.534.204 64.909.740
Peşin Ödenmiş Giderler
11 21.009.720 6.625.498
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.114.434 3.711.454
Diğer Dönen Varlıklar
12 23.550.583 17.399.977
ARA TOPLAM
717.468.776 708.028.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
717.468.776 708.028.895
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 157.055.841 128.727.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.821.955 45.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 32.859.289 22.848.843
Peşin Ödenmiş Giderler
11 343.182 123.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.080.267 151.745.291
TOPLAM VARLIKLAR
911.549.043 859.774.186
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 330.540 451.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.288.289 2.024.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.288.289
Banka Kredileri
17 1.790.525
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.497.764
Ticari Borçlar
7 3.964.124 7.867.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 413.209 863.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.550.915 7.003.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.210.423 3.821.726
Diğer Borçlar
9 713.180 496.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
713.180 496.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.579.588 7.599.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.671.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.479.054 762.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.479.054 762.709
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.169.052 4.979.396
ARA TOPLAM
24.405.906 28.002.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.405.906 28.002.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.813.241 1.275.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.813.241
Banka Kredileri
17 451.408
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.361.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.730.280 1.610.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.730.280 1.610.518
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.462.773 3.093.219
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.006.294 5.978.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.412.200 33.981.894
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
880.136.843 766.737.481
Ödenmiş Sermaye
22 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
215.000.000 215.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
316.715 -167.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.996.710 9.268.121
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.743.791 8.738.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
225.958.852 -9.433.313
Net Dönem Karı veya Zararı
252.120.775 433.331.608
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 59.054.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
880.136.843 825.792.292
TOPLAM KAYNAKLAR
911.549.043 859.774.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 181.290.224 195.637.657 56.381.979 107.845.670
Satışların Maliyeti
24 -21.481.063 -24.219.710 -8.322.925 -11.286.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.809.161 171.417.947 48.059.054 96.559.036
BRÜT KAR (ZARAR)
159.809.161 171.417.947 48.059.054 96.559.036
Genel Yönetim Giderleri
26 -18.448.717 -4.871.095 -9.854.933 -3.253.547
Pazarlama Giderleri
25 -15.910.987 -12.344.667 -8.559.509 -7.996.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -1.291.465 -794.917 -745.574 -542.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 68.487.041 13.314.146 61.485.485 10.287.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -15.189.488 -3.483.846 -12.073.168 -3.150.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.455.545 163.237.568 78.311.355 91.904.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.455.545 163.237.568 78.311.355 91.904.619
Finansman Gelirleri
30 90.100.352 15.645.580 18.536.239 4.056.519
Finansman Giderleri
30 -3.756.914 -2.684.424 -3.363.993 -795.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
263.798.983 176.198.724 93.483.601 95.165.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.948.823 -12.647.386 -4.125.109 -6.748.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.700.241 -11.323.921 -3.562.649 -5.564.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 751.418 -1.323.465 -562.460 -1.183.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
257.850.160 163.551.338 89.358.492 88.417.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
257.850.160 163.551.338 89.358.492 88.417.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.729.385 11.647.324 643.643 6.266.166
Ana Ortaklık Payları
252.120.775 151.904.014 88.714.849 82.150.952
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kazanç 2,29200000 1,38090000 0,80650000 0,74680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
483.884 -275.042 80.051 -120.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
604.856 -343.803 100.065 -151.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-120.972 68.761 -20.014 30.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-120.972 68.761 -20.014 30.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.773.467 8.342.778 4.993.093 6.973.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.623.627 171.894.116 94.351.585 95.390.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.333.248 154.100.444 95.405.801 84.577.903
Ana Ortaklık Payları
11.290.379 17.793.672 -1.054.216 10.812.877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055660
BIST