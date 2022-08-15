***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564Transferler293.396.437 -293.396.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.042 2.471.471 151.904.015 154.100.444 17.793.672 171.894.116Sermaye Arttırımı85.000.000 -15.705.120 -69.294.880Kar Payları24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)650.299 650.299 650.299Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -159.594 3.603.431 8.738.235 -9.433.313 151.904.015 254.652.774 43.905.205 298.557.979Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.121 8.738.235 -9.433.313 433.331.608 766.737.481 59.054.811 825.792.292Transferler19.000.000 414.331.608 -433.331.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)483.885 9.728.589 252.120.775 262.333.249 11.290.380 273.623.629Kar Payları30.005.556 -182.783.335 -152.777.779 -152.777.779Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3.843.892 3.843.892 -70.345.191 -66.501.299Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 215.000.000 316.715 18.996.710 57.743.791 225.958.852 252.120.775 880.136.843 880.136.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI258.487.455 122.643.959Dönem Karı (Zararı)257.850.160 163.551.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.862.251 7.951.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 6.746.612 3.608.734Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.078.511 -3.981.609Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 98.370 -3.981.609Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.980.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.584.146 416.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.584.146 416.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.044.403 -3.546.854Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -13.044.403 -3.546.854Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.548.562 -1.192.678Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 5.948.823 12.647.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.477.218 -23.697.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.010.388 -10.098.206Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.604.605 -6.362.896Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.604.351 -16.720.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.686.510 5.334.416Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)388.697 -1.783.713Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-5.830.231 1.193.123Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-5.830.231 1.193.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.150.606 4.740.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.150.606 4.740.045Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları259.235.193 147.805.070Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -747.738 -25.161.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-281.814.262 44.175.834Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları6 -66.501.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri876.733 1.173.182Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri876.733 1.173.182Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.421.755 -18.219.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14,15 -41.421.755 -18.219.567Verilen Nakit Avans ve Borçlar55.804.366İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar55.804.366Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-188.276.394Alınan Faiz30 13.508.453 5.417.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.159.965 -227.452.450Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.178.564 -15.539.946Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-809.744 -41.505Ödenen Temettüler-152.777.779 -210.000.000Ödenen Faiz30 -393.878 -1.870.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.486.772 -60.632.657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.486.772 -60.632.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ462.412.517 135.483.739DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ283.925.745 74.851.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 283.925.745 462.412.511Finansal Yatırımlar6 240.157.007 51.880.614Ticari Alacaklar7 62.880.460 99.028.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 306.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.880.460 98.722.437Diğer Alacaklar9 3.296.623 2.060.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.296.623 2.060.174Stoklar10 81.534.204 64.909.740Peşin Ödenmiş Giderler11 21.009.720 6.625.498Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.114.434 3.711.454Diğer Dönen Varlıklar12 23.550.583 17.399.977ARA TOPLAM717.468.776 708.028.895TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR717.468.776 708.028.895DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 157.055.841 128.727.584Kullanım Hakkı Varlıkları15 3.821.955 45.811Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 32.859.289 22.848.843Peşin Ödenmiş Giderler11 343.182 123.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR194.080.267 151.745.291TOPLAM VARLIKLAR911.549.043 859.774.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 330.540 451.058Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.288.289 2.024.805İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.288.289Banka Kredileri17 1.790.525Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.497.764Ticari Borçlar7 3.964.124 7.867.118İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 413.209 863.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.550.915 7.003.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 4.210.423 3.821.726Diğer Borçlar9 713.180 496.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar713.180 496.696Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.579.588 7.599.475Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.671.656Kısa Vadeli Karşılıklar1.479.054 762.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.479.054 762.709Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.169.052 4.979.396ARA TOPLAM24.405.906 28.002.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.405.906 28.002.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.813.241 1.275.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.813.241Banka Kredileri17 451.408Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.361.833Uzun Vadeli Karşılıklar1.730.280 1.610.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.730.280 1.610.518Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 2.462.773 3.093.219TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.006.294 5.978.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.412.200 33.981.894ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar880.136.843 766.737.481Ödenmiş Sermaye22 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)215.000.000 215.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)316.715 -167.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.996.710 9.268.121Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler57.743.791 8.738.235Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları225.958.852 -9.433.313Net Dönem Karı veya Zararı252.120.775 433.331.608Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 59.054.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR880.136.843 825.792.292TOPLAM KAYNAKLAR911.549.043 859.774.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 181.290.224 195.637.657 56.381.979 107.845.670Satışların Maliyeti24 -21.481.063 -24.219.710 -8.322.925 -11.286.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.809.161 171.417.947 48.059.054 96.559.036BRÜT KAR (ZARAR)159.809.161 171.417.947 48.059.054 96.559.036Genel Yönetim Giderleri26 -18.448.717 -4.871.095 -9.854.933 -3.253.547Pazarlama Giderleri25 -15.910.987 -12.344.667 -8.559.509 -7.996.260Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -1.291.465 -794.917 -745.574 -542.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 68.487.041 13.314.146 61.485.485 10.287.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -15.189.488 -3.483.846 -12.073.168 -3.150.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)177.455.545 163.237.568 78.311.355 91.904.619FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)177.455.545 163.237.568 78.311.355 91.904.619Finansman Gelirleri30 90.100.352 15.645.580 18.536.239 4.056.519Finansman Giderleri30 -3.756.914 -2.684.424 -3.363.993 -795.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)263.798.983 176.198.724 93.483.601 95.165.546Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.948.823 -12.647.386 -4.125.109 -6.748.428Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.700.241 -11.323.921 -3.562.649 -5.564.694Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 751.418 -1.323.465 -562.460 -1.183.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)257.850.160 163.551.338 89.358.492 88.417.118DÖNEM KARI (ZARARI)257.850.160 163.551.338 89.358.492 88.417.118Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.729.385 11.647.324 643.643 6.266.166Ana Ortaklık Payları252.120.775 151.904.014 88.714.849 82.150.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç 2,29200000 1,38090000 0,80650000 0,74680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar483.884 -275.042 80.051 -120.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)604.856 -343.803 100.065 -151.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-120.972 68.761 -20.014 30.238Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-120.972 68.761 -20.014 30.238Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612Yabancı Para Çevrim Farkları15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)15.289.583 8.617.820 4.913.042 7.094.612DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.773.467 8.342.778 4.993.093 6.973.662TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)273.623.627 171.894.116 94.351.585 95.390.780Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar262.333.248 154.100.444 95.405.801 84.577.903Ana Ortaklık Payları11.290.379 17.793.672 -1.054.216 10.812.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055660BIST