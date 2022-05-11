***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.04.2022Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SULTANBEYLİAdres Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9HGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,4 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kar Payı Tebliği II-19.1 uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,12 - Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların bilgisine ve onayına sunulması,13 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,14 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - 2021 Yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Dilekler, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Anatolia_Genel_Kurul_İç_Yönergesi.pdf - İç YönergeEK: 2 Davet ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Denetim Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz,Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 11.05.2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında ilanına,T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029215BIST