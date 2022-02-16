***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 18:14
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli V.D
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002128
BIST
10:002.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,49
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.052
En Düşük
2.050
10:0013,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0180
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
10:0015,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0110
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
10:00820,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,91
|Açılış
|: 820,40
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:00
|KARYE
|20,90
|1.277.304
|% 7,18
|
|RALYH
|8,10
|15.901.185
|% 5,19
|
|TKNSA
|7,18
|23.324.079
|% 3,61
|
|KRGYO
|6,36
|267.909
|% 1,76
|
|KGYO
|6,38
|6
|% 1,59
|
|AYGAZ
|27,46
|32.430.357
|% -1,36
|
|AVOD
|1,62
|31.268.131
|% -1,22
|
|BSOKE
|2,50
|66.318
|% -0,79
|
|KNFRT
|4,14
|4.393
|% -0,48
|
|POLTK
|519,80
|98.762
|% -0,29
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,91
|1.468.637.919
|% 0,34
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,91
|1.468.637.919
|% 0,34
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6065
|13,6149
|% 0,13
|
|Euro
|15,4785
|15,4921
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,4277
|18,5201
|% 0,00
|
|Frank
|14,6887
|14,7772
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6145
|3,6326
|% 0,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,85
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-1,39
|