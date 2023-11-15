***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.11.2023 18:11
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Solunum Yolu PCR Kiti Alımı
İhaleyi Açan Taraf
WHO Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
15.995.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%13
Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi'nin Solunum Yolu PCR Kit Alımı talebine şirketimiz teklif sunmuş, ilgili kalemin şirketimizden tedariği uygun bulunmuştur.Bahse konu kitlerin teslimi Kasım 2023 sonu itibariyle planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218281
BIST