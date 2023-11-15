***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSolunum Yolu PCR Kiti Alımıİhaleyi Açan TarafWHO Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli15.995.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%13AçıklamalarDünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi'nin Solunum Yolu PCR Kit Alımı talebine şirketimiz teklif sunmuş, ilgili kalemin şirketimizden tedariği uygun bulunmuştur.Bahse konu kitlerin teslimi Kasım 2023 sonu itibariyle planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218281BIST