***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 15:09
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini yürüten Pınar Beyzatlar Güvener, görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Şirketimiz ilgili pozisyon için yeni bir kişinin görevlendirilmesi hususunda çalışmalara başlamış olup, yeni görevlendirme yapıldığında kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974401
BIST
17:071.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:079,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0999
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:0711,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1075
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:07550,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,27
|Açılış
|: 550,78
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,42
BIST En Aktif Hisseler17:07
|IHAAS
|5,06
|27.648.331
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.503.289
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.833.784
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.618.985
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.739.728
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.282.138
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.448.227
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.201.351
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.685.878
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.572.515
|% -9,81
|
|GARAN
|10,24
|3.845.636.385
|% 0,79
|
|THYAO
|15,58
|1.983.628.816
|% 0,58
|
|FROTO
|200,00
|1.219.775.014
|% 3,57
|
|SISE
|8,75
|1.185.084.360
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,83
|1.055.124.917
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|825.547.771
|% -3,45
|
|GARAN
|10,24
|3.845.636.385
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,83
|1.055.124.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,43
|448.887.359
|% 4,38
|
|TSPOR
|5,05
|1.007.260.621
|% -5,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6991
|9,7023
|% 1,04
|
|Euro
|11,2226
|11,2308
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2098
|13,2761
|% 1,34
|
|Frank
|10,5943
|10,6582
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5813
|2,5942
|% 1,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-22,21
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.643
|3.698
|12,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|10,96
|
|Yarım
|1.753
|1.798
|5,29
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-1,89
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:18GWIND
Yüzde 7.94 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 651, 780 adet işlem
-
17:17PENTA
Yüzde 6.04 oranında artışla 230.10 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 762 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, GUBRF
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.11 ) 1, 345
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, TUREX, IHAAS, ALBRK, DOBUR, VERTU, PRKAB