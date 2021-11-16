***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.' nin sermayesinin %99,99'una sahip olduğu Pakistan'da kurulu iştiraki olan Euronano Diagnostics Private Limited ("Euronano") bölgesel alt bayisinin Anatolia ürünleri ile katıldığı ve teklif verdiği 2,000,000 testlik Sindh Hyderabad ihalesinde fiyat uygunluğu ve teknik onaylar alınmış olup ilk parti kit sipariş talebi Euronano'ya iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978151BIST