***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pozisyonuna yeni bir kişi atanması için çalışmalarını devam ettirmekte olup, pozisyon ataması gerçekleşene kadar Yatırımcı İlişkileri görev ve sorumlulukları Mali İşler departmanımız tarafından yerine getirilecektir. İletişim için "yatirimci.ilişkileri@anatoliageneworks.com" e-mail adresini kullanabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979502BIST