***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2021 14:50
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Ali Rıza Tüzüngüven'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980455
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|602.422.160
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|TSKB
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|KRDMD
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|1.787
|1.788
|16,28
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|Altın Gr.
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|768
|-10,77
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|Cumhuriyet
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|5.144
|83,00
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|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
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|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
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|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
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|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
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|71,09
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