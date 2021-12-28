***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki İtalya'da kurulu tam konsolidasyona tabi Alpha IVD S.r.l (Ltd.) firmasının mevcut iş hacmi ve gelecek yıllardaki iş planlarıyla ilgili yeni yapılandırması gereği ticari ünvanını Alpha IVD S.p.A (A.Ş.) olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, ilişkin süreçler tamamlanarak ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986621BIST