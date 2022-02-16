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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2022 18:13
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Aç


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz yönetim kurulu tarafından  Kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde mevduat hesaplarımızın, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 142.300.000- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 6.000.000,- TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanması beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002124


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