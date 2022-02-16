***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 18:13
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde mevduat hesaplarımızın, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 142.300.000- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 6.000.000,- TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002124
BIST
10:002.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,49
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.052
En Düşük
2.050
10:0013,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0180
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
10:0015,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0110
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
10:00820,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,91
|Açılış
|: 820,40
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:00
|KARYE
|20,90
|1.277.304
|% 7,18
|
|RALYH
|8,10
|15.901.185
|% 5,19
|
|TKNSA
|7,18
|23.324.079
|% 3,61
|
|KRGYO
|6,36
|267.909
|% 1,76
|
|KGYO
|6,38
|6
|% 1,59
|
|AYGAZ
|27,46
|32.430.357
|% -1,36
|
|AVOD
|1,62
|31.268.131
|% -1,22
|
|BSOKE
|2,50
|66.318
|% -0,79
|
|KNFRT
|4,14
|4.393
|% -0,48
|
|POLTK
|519,80
|98.762
|% -0,29
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,91
|1.468.637.919
|% 0,34
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,91
|1.468.637.919
|% 0,34
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6065
|13,6149
|% 0,13
|
|Euro
|15,4785
|15,4921
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,4346
|18,5271
|% 0,04
|
|Frank
|14,6980
|14,7865
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6156
|3,6338
|% 0,10
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,78
|
|Altın Gr.
|820
|821
|2,09
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-1,32
|