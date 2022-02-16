***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından Kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde mevduat hesaplarımızın, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 142.300.000- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 6.000.000,- TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002124BIST