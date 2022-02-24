***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 24.02.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin uluslararası pazarlarda büyüme stratejisi kapsamında Filipinler'de satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek bir iştirakimizin kurulmasına, bu süreçte yapılacak anlaşma ve diğer tüm işlemlerin takibi hususunda Genel Müdür'ümüz Sn. Alper Akyüz'ün yetkilendirilmesine, kuruluş sonrası dönemlerde meydana gelecek somut gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004145BIST