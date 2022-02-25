***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcıların bilgilendirilmesini teminenRusya - Ukrayna arasındaki gelişmelerin şirketimizin satışlarını etkilemediğini, 30.09.2021 tarihli son güncel mali tablolarımızda 278.501.257 TL olan toplam satışlarımız içerisinde Rusya'nın payının 0 olduğu, Ukrayna'ya yapılan satışın ise onbinde 1 civarında olduğu görülmektedir, dolayısıyla yaşanan bu gelişmelerin şirketimizin büyüme planlarına herhangi bir değişiklik olarak yansımayacağı değerlendirilmektedir.Bu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği Madde.24 kapsamında "yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması" gerekçesiyle yapılmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004524BIST