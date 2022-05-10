***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 18:44
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümlere uyum çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeliklerinden 10.05.2022 tarihli(bugün) dilekçeleri ile istifaen ayrılan .... T.C.Kimlik Numaralı Sayın Işıl KURNAZ ve .... T.C.Kimlik Numaralı Sayın Cansu Müftüoğlu Doğan'ın istifalarının kabul edilmesine, boşalan üyeliklere 11.05.2022 tarihinde (yarın) yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üye seçimlerinin yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Yönetim Kurulı üyeliğinden istifaen ayrılan Sayın Cansu Müftüoğlu Doğan, şirketimizde Mali İşler Direktörü (CFO) görevini sürdürmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028667
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