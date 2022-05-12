***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimizin 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ... T.C. kimlik no‘lu Alper AKYÜZ'ün, Başkan Yardımcılığı'na ... T.C. kimlik no‘lu Elif AKYÜZ'ün, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ... T.C. kimlik no'lu Tankut İKİZLER, ... T.C. kimlik no'lu Işıl KURNAZ (bağımsız yön.krl.üyesi) ve ... T.C. kimlik no'lu Mehmet GÖKALP'in (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına, işbu kararın tescil ve ilanına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029744BIST