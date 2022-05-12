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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2022 14:19
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Aç


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz tarafından
 
Şirketimizin  11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ... T.C. kimlik no‘lu Alper AKYÜZ'ün,  Başkan Yardımcılığı'na  ... T.C. kimlik no‘lu Elif AKYÜZ'ün, Yönetim Kurulu üyeliklerine  ise  ... T.C. kimlik no'lu Tankut İKİZLER,  ... T.C. kimlik no'lu  Işıl KURNAZ (bağımsız yön.krl.üyesi) ve ... T.C. kimlik no'lu Mehmet GÖKALP'in (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına, i
şbu kararın tescil ve ilanına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029744


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