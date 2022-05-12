***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması gerektiği belirtilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Alper Akyüz, Şirketimizin kurucu ortağı olarak mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi, birikim ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029982BIST