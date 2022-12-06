***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 18:21
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Mehmet GÖKALP'in Yönetim Kurulu'na sunmuş olduğu istifasının kabulüne, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK.'nın 363. maddesi gereği kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere en kısa süre içerisinde atama yapılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084958
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.061,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6412
|% 0,02
|
|Euro
|19,5205
|19,5361
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6215
|22,7349
|% -0,02
|
|Frank
|19,7068
|19,8255
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,42
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,09
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.146
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,00
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY