***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Mehmet GÖKALP'in Yönetim Kurulu'na sunmuş olduğu istifasının kabulüne, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK.'nın 363. maddesi gereği kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere en kısa süre içerisinde atama yapılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084958BIST