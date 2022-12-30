***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Mali İşler Direktörü(CFO) Sayın Cansu Müftüoğlu'nun şirketimizden ayrılması neticesinde, 01 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere Sayın Mehmet Gökalp'in yeni Mali İşler Direktörü(CFO) olarak atanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Sayın Müftüoğlu'na şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091587BIST