***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:20
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Yönetim Kurulumuz tarafından, Mali İşler Direktörü(CFO) Sayın Cansu Müftüoğlu'nun şirketimizden ayrılması neticesinde, 01 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere Sayın Mehmet Gökalp'in yeni Mali İşler Direktörü(CFO) olarak atanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Sayın Müftüoğlu'na şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091587
BIST
18:055.509
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
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|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.038.062
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.184.369.531
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.899.333
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.537.408.714
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7057
|18,7219
|% 0,09
|
|Euro
|19,9651
|19,9827
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5163
|22,6292
|% 0,05
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9638
|4,9886
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
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|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
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