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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2023 18:15
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Aç


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz yönetim kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18/01/2023 tarihli raporunun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını sunan Prof.Dr.Işıl KURNAZ ve Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın  adaylıkları için  Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına, olumlu görüş bildirilmesi sonrası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103230


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