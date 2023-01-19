***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 18:15
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18/01/2023 tarihli raporunun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını sunan Prof.Dr.Işıl KURNAZ ve Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına, olumlu görüş bildirilmesi sonrası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103230
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
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|Önceki Kapanış
|: 5.384
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5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 19,0650
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|Önceki Kapanış
|: 19,0520
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18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 20,6000
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|Önceki Kapanış
|: 20,6700
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En Düşük
20,2399
18:051.160,36
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|: 0,85%
|| 9,74
|Açılış
|: 1.160,36
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|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
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1.162,47
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7924
|18,7977
|% -0,01
|
|Euro
|20,2997
|20,3110
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,1786
|23,2948
|% 0,24
|
|Frank
|20,4263
|20,5494
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|17,05
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|9,12
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.860
|7.929
|50,00
|
|Yarım
|3.830
|3.880
|24,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.940
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,10
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
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17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem