***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 18:11
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından
Şirketimizin 10 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Alper AKYÜZ'ün, Başkan Yardımcılığı'na Sn.Dr.
Elif AKYÜZ'ün, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn.Kumru Ece Saran SELÇUK, Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ (bağımsız yön.krl.üyesi) ve Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak seçilmelerin
e karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139345
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|1.241
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|-11,00
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|8.893
|102,00
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|Yarım
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|4.352
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