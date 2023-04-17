***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimizin 10 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Alper AKYÜZ'ün, Başkan Yardımcılığı'na Sn.Dr.Elif AKYÜZ'ün, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn.Kumru Ece Saran SELÇUK, Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ (bağımsız yön.krl.üyesi) ve Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139345BIST