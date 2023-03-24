Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2023 18:12
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artır


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 Nâma
B Grubu, ANGEN, TREANGN00028 90.000.000 90.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, ANGEN, TREANGN00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 110.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 110.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 : Sermaye
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından
Şirketimizin 500.000.000 TL'lik (beşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 110.000.000 TL (yüzon milyon Türk Lirası) tutarında olan çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primi hesabından (bedelsiz) karşılanmak suretiyle 110.000.000 TL (yüzon milyon Türk Lirası) arttırılarak 220.000.000 TL'ye (ikiyüzyirmi milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak artırılan 110.000.000 TL'lik (yüzon milyon Türk Lirası) sermayeyi temsilen ihraç edilen payların, kaydi sermaye sisteminde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 23 Mart 2023 tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edildiğinden, işlemlerinin sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine
Sermaye artışı dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine
Şirket esas sözleşmesinin ekli şekilde değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınabilmesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına
Gerekli izinlerin alınması halinde esas sözleşme değişikliği yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu kararına uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 24 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127896


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.032
Değişim :  -0,59% |  -30,01
Açılış :  5.079  
Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
5.117 En Düşük
5.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,13 24.848.205 % 10,00  
SANEL 15,97 14.243.199 % 9,99  
BVSAN 66,10 513.606.545 % 9,98  
AKFYE 19,06 57.644.016 % 9,98  
GOKNR 24,48 2.045.780.230 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0682 19,0719 % 0,24  
Euro 20,5291 20,5395 % -0,45  
Sterlin 23,2421 23,3587 % -0,31  
Frank 20,6959 20,8206 % 0,05  
Riyal 5,0608 5,0862 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.985 -8,24  
Altın Gr. 1.219 1.219 -0,92  
Cumhuriyet 8.255 8.380 79,00  
Tam 8.231 8.335 -4,00  
Yarım 4.035 4.079 -2,00  
Çeyrek 2.017 2.039 -1,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,05  
Gümüş Gr. 14,21 14,23 0,08  
B. Petrol 74,64 74,64 -1,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru