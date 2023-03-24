***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 NâmaB Grubu, ANGEN, TREANGN00028 90.000.000 90.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, ANGEN, TREANGN00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 110.000.000 110.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 110.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 : SermayeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafındanŞirketimizin 500.000.000 TL'lik (beşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 110.000.000 TL (yüzon milyon Türk Lirası) tutarında olan çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primi hesabından (bedelsiz) karşılanmak suretiyle 110.000.000 TL (yüzon milyon Türk Lirası) arttırılarak 220.000.000 TL'ye (ikiyüzyirmi milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak artırılan 110.000.000 TL'lik (yüzon milyon Türk Lirası) sermayeyi temsilen ihraç edilen payların, kaydi sermaye sisteminde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 23 Mart 2023 tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edildiğinden, işlemlerinin sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesineSermaye artışı dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesineŞirket esas sözleşmesinin ekli şekilde değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınabilmesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasınaGerekli izinlerin alınması halinde esas sözleşme değişikliği yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu kararına uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 24 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127896BIST