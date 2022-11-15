***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun
15.11.2022 18:15
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket
paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan 4. rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080149
BIST
18:004.655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 84,38
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1360
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.059,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.059,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HKTM
|101,20
|356.253.788
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|58.696.213
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.325.370
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.559.728
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.082.333.048
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|204.134.688
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|998.463.116
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|SILVR
|27,52
|24.238.797
|% -7,90
|
|THYAO
|109,00
|9.433.908.850
|% -0,64
|
|EREGL
|37,58
|8.691.096.462
|% 0,64
|
|ODAS
|12,29
|5.927.878.837
|% 3,36
|
|ASELS
|41,10
|5.721.915.069
|% -1,44
|
|AKBNK
|16,13
|5.272.906.259
|% 5,91
|
|ISCTR
|9,69
|4.873.577.058
|% 4,64
|
|YKBNK
|10,76
|5.203.080.453
|% 9,68
|
|ODAS
|12,29
|5.927.878.837
|% 3,36
|
|TSKB
|3,26
|1.409.568.230
|% 2,52
|
|EKGYO
|5,56
|2.435.906.439
|% -1,77
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6121
|% 0,05
|
|Euro
|19,3499
|19,3565
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,1245
|22,2355
|% 1,47
|
|Frank
|19,6402
|19,7585
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.029
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.414
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-1,10
|
Seans Raporu
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