***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.10.2021 18:57
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İstanbul Plaza Kasap İsmail Sk. No:11/22-23 34722 Kadıköy / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli İstanbul
Aydınlı Serbest Bölge Mahallesi Matraş Cad. No:18/Z02 Tuzla İstanbul
İnternet Adresi www.anatoliageneworks.com/tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@anatoliageneworks.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İstanbul Plaza Kasap İsmail Sk. No:11/22-23 34722 Kadıköy / İstanbul +90 216 330 04 55 +90 216 330 00 42
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Beyzatlar Güvener Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.09.2021 05421527411 pinar.guvener@anatoliageneworks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201690
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700737
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Moleküler biyoloji alanında Real-Time PCR (Gerçek Zamanlı PCR), DNA Dizileme ve DNA/RNA İzolasyonu gibi tekniklerin diyagnostik veya araştırma amaçlı kullanımını sağlayan kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir.
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 20000000 TRY 18,2 Oy Hakkı İmtiyazı, Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 90000000 TRY 81,8 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği tış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 40.9 Bağımsız Üye Değil Hayır
ELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 11.08 Bağımsız Üye Değil Hayır
CANSU MÜFTÜOĞLU DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
IŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ALPHA IVD SRL Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 300000 70000 EUR 23,33 Bağlı Ortaklık
Euronano Diagnostics Private Limited Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 3114700 3114400 PKR 99,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972613
BIST