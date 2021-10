***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İstanbul Plaza Kasap İsmail Sk. No:11/22-23 34722 Kadıköy / İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli İstanbulAydınlı Serbest Bölge Mahallesi Matraş Cad. No:18/Z02 Tuzla İstanbulİnternet Adresi www.anatoliageneworks.com/trElektronik Posta AdresiE-postainfo@anatoliageneworks.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİstanbul Plaza Kasap İsmail Sk. No:11/22-23 34722 Kadıköy / İstanbul +90 216 330 04 55 +90 216 330 00 42Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPınar Beyzatlar Güvener Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.09.2021 05421527411 pinar.guvener@anatoliageneworks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201690Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700737Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Moleküler biyoloji alanında Real-Time PCR (Gerçek Zamanlı PCR), DNA Dizileme ve DNA/RNA İzolasyonu gibi tekniklerin diyagnostik veya araştırma amaçlı kullanımını sağlayan kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 20000000 TRY 18,2 Oy Hakkı İmtiyazı, Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 90000000 TRY 81,8 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği tış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 40.9 Bağımsız Üye Değil HayırELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 11.08 Bağımsız Üye Değil HayırCANSU MÜFTÜOĞLU DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil HayırIŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye Değil HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiALPHA IVD SRL Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 300000 70000 EUR 23,33 Bağlı OrtaklıkEuronano Diagnostics Private Limited Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 3114700 3114400 PKR 99,99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972613BIST