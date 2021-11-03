***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2021 15:27
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@anatoliageneworks.com
yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974404
BIST
16:581.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:589,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:5811,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1096
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:58551,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,02
|Açılış
|: 551,03
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:56
|IHAAS
|5,06
|27.630.110
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.487.976
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.780.012
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.790
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.545.058
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.400.431
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.131.866
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.167.609
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.610.892
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.556.926
|% -9,81
|
|GARAN
|10,22
|3.705.615.009
|% 0,59
|
|THYAO
|15,56
|1.933.115.859
|% 0,45
|
|FROTO
|201,30
|1.176.397.513
|% 4,25
|
|SISE
|8,74
|1.175.785.791
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,83
|1.040.838.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|802.845.042
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|1.040.838.380
|% 0,00
|
|GARAN
|10,22
|3.705.615.009
|% 0,59
|
|TSKB
|1,42
|412.995.489
|% 3,65
|
|TSPOR
|5,06
|1.004.304.022
|% -5,77
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7019
|9,7085
|% 1,10
|
|Euro
|11,2238
|11,2337
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1747
|13,2408
|% 1,07
|
|Frank
|10,5683
|10,6319
|% 1,06
|
|Riyal
|2,5744
|2,5873
|% 0,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-21,62
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.709
|23,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,49
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|8,45
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,98
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:08ANHYT
Yüzde 4.29 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 737, 969 adet işlem
-
17:06PRKAB
Yüzde 9.97 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 432, 028 adet işlem
-
17:05XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 24, 474.00 milyon TL de
-
17:05AYEN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 573, 821 adet işlem
-
17:04INVEO
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 28.02 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 948 adet işlem