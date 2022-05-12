***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2022 14:44
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPER AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 40.9 Bağımsız Üye Değil Hayır
ELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine) Hayır 19.8 Bağımsız Üye Değil Hayır
TANKUT İKİZLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 11.08 Bağımsız Üye Değil Hayır
IŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
MEHMET GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029765
BIST
16:062.378
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -75,52
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:0615,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1005
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:0616,1250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:06913,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,39
|Açılış
|: 913,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:04
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.096.579
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.260.356
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|791.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.549.735
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.192.875
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,26
|3.708.944.232
|% -2,23
|
|SISE
|19,48
|2.818.579.817
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,68
|2.087.427.999
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,07
|1.781.288.174
|% -5,41
|
|EREGL
|32,50
|1.570.887.007
|% -4,80
|
|EKGYO
|2,66
|850.814.948
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.068.600.855
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,59
|616.048.381
|% -1,64
|
|SISE
|19,48
|2.818.579.817
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,68
|2.087.427.999
|% -5,94
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3930
|15,3979
|% 0,63
|
|Euro
|16,0886
|16,1213
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7785
|18,8726
|% 0,48
|
|Frank
|15,3875
|15,4802
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0916
|4,1122
|% 0,59
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18VKFYO
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 922 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 08 altında . İşlem hacmi 32, 062.00 milyon TL de
-
16:17KLMSN
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 257, 680 adet işlem
-
16:16ERCB
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 518, 470 adet işlem
-
16:15AYEN
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 937, 895 adet işlem