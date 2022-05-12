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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2022 18:14
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine)
ELİF AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine)
CANSU MÜFTÜOĞLU DOĞAN Mali İşler Direktörü (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029984


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SMRTG 24,42 469.365.396 % 10,00  
IHAAS 23,98 6.329.890 % 10,00  
GLBMD 7,15 18.962.276 % 10,00  
UZERB 39,44 1.441.000 % 9,98  
ESCOM 11,91 88.895.885 % 9,97  
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Dolar 15,3920 15,4018 % 0,65  
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Sterlin 18,7618 18,8559 % 0,39  
Frank 15,3477 15,4401 % 0,08  
Riyal 4,0915 4,1120 % 0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -17,46  
Altın Gr. 909 909 -2,95  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,90 20,93 -0,66  
Gümüş Gr. 10,36 10,38 -0,25  
B. Petrol 108 108 0,45  
Seans Raporu 18:05
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