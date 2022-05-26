***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 14:07
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alpha IVD S.p.A Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 300000 300000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Euronano Diagnostics Private Limited Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 3114700 3114400 PKR 99,99 Bağlı Ortaklık
RhineGene B.V. Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak 1000000 1000000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032660
BIST
16:062.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,12
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:0616,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0150
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3123
16:0617,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0581
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4828
16:06977,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,28
|Açılış
|: 977,77
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:02
|HATEK
|21,34
|42.453.482
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.137
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|301.322.337
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,87
|189.490.852
|% 7,69
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|375.798.208
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,56
|55.950.875
|% -5,41
|
|NUGYO
|4,73
|122.919.876
|% -5,40
|
|THYAO
|44,84
|3.740.706.164
|% 0,85
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|EREGL
|32,94
|1.615.609.686
|% 1,60
|
|KRDMD
|14,61
|1.450.307.305
|% -0,27
|
|SISE
|20,48
|1.277.209.949
|% -2,01
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|AKFGY
|2,74
|375.798.208
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|504.391.800
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,49
|585.156.442
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|702.615.271
|% 1,99
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3319
|16,3416
|% -0,04
|
|Euro
|17,4905
|17,5137
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,6159
|20,7193
|% 0,34
|
|Frank
|17,0284
|17,1310
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3531
|4,3749
|% 0,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,31
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,43
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16NUGYO
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 087, 509 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 27, 641.00 milyon TL de
-
16:13NUGYO
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 009, 651 adet işlem
-
16:12IMASM
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 46.10 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 838 adet işlem
-
16:11PRKAB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 836 adet işlem