***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlpha IVD S.p.A Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 300000 300000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkEuronano Diagnostics Private Limited Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 3114700 3114400 PKR 99,99 Bağlı OrtaklıkRhineGene B.V. Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak 1000000 1000000 EUR 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032660BIST