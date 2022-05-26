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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2022 14:07
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alpha IVD S.p.A Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 300000 300000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Euronano Diagnostics Private Limited Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti 3114700 3114400 PKR 99,99 Bağlı Ortaklık
RhineGene B.V. Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak 1000000 1000000 EUR 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032660


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,34 42.453.482 % 10,00  
RODRG 17,60 3.734.137 % 10,00  
AKSA 54,35 301.322.337 % 9,98  
ULUUN 13,87 189.490.852 % 7,69  
KARSN 6,86 2.301.228.036 % 7,19  
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Dolar 16,3319 16,3416 % -0,04  
Euro 17,4905 17,5137 % -0,26  
Sterlin 20,6159 20,7193 % 0,34  
Frank 17,0284 17,1310 % 0,30  
Riyal 4,3531 4,3749 % 0,20  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 9,31  
Altın Gr. 977 977 4,50  
Cumhuriyet 6.494 6.592 33,00  
Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,16  
B. Petrol 114 114 -0,43  
Seans Raporu 16:02
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