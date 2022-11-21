***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2022 18:15
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPER AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 40.9 Bağımsız Üye Değil Hayır
ELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine) Hayır 19.8 Bağımsız Üye Değil Hayır
IŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
MEHMET GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081466
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1424
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.039,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,43
|Açılış
|: 1.039,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.039,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.275.032
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.590.957.828
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.590.957.828
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6163
|% 0,04
|
|Euro
|19,0869
|19,0978
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,9250
|22,0350
|% -0,55
|
|Frank
|19,3636
|19,4803
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-10,31
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.985
|7.075
|-56,00
|
|Yarım
|3.398
|3.459
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-4,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de