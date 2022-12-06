***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2022 18:21
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPER AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 42.85 Bağımsız Üye Değil Hayır
ELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine) Hayır 20.73 Bağımsız Üye Değil Hayır
IŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
KUMRU ECE SARAN SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.11.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084959
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0281
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5134
18:051.060,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.060,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6292
|18,6405
|% 0,01
|
|Euro
|19,5111
|19,5235
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,6240
|22,7374
|% -0,01
|
|Frank
|19,7060
|19,8247
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,42
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,09
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.146
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,00
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY