Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2022 18:21
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPER AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine) Hayır 42.85 Bağımsız Üye Değil Hayır
ELİF AKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 11.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine) Hayır 20.73 Bağımsız Üye Değil Hayır
IŞIL KURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog 01.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi (Gebze Teknik Üniversitesi) Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017326 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
KUMRU ECE SARAN SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.11.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084959


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.000
Değişim :  0,85% |  42,37
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  4.958  
En Yüksek
5.033 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 33.341.847 % 10,00  
HKTM 83,60 74.466.887 % 10,00  
AYES 56,65 2.689.082 % 10,00  
BALAT 15,97 4.698.981 % 9,99  
KSTUR 348,00 924.102 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6292 18,6405 % 0,01  
Euro 19,5111 19,5235 % -0,13  
Sterlin 22,6240 22,7374 % -0,01  
Frank 19,7060 19,8247 % 0,15  
Riyal 4,9413 4,9661 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 4,42  
Altın Gr. 1.062 1.062 3,09  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.146 7.204 36,00  
Yarım 3.460 3.522 17,00  
Çeyrek 1.736 1.760 8,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 -0,02  
Gümüş Gr. 13,30 13,32 0,00  
B. Petrol 79,78 79,78 -2,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru