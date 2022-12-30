***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPER AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine)ELİF AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine)MEHMET GÖKALP Mali İşler Direktörü (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091589BIST