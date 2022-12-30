***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 18:20
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Satış Direktörü Müdür (Anatolia Makine)
ELİF AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biyolog / Botanik Uzmanı / Zoolog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AR-GE Direktörü, Genel Müdür Müdürler Kurulu Başkanı (Anatolia Makine)
MEHMET GÖKALP Mali İşler Direktörü (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091589
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.092,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.038.062
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.184.369.531
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.899.333
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.537.408.714
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7057
|18,7219
|% 0,09
|
|Euro
|19,9651
|19,9827
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5163
|22,6292
|% 0,05
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9638
|4,9886
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|