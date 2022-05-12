***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.05.2022 tarih ve 16 sayı numaralı toplantısı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP'in, Yardımcılığına Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 05/07/2021 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP 'in, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesineiii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP 'in, üyeliğe Işıl KURNAZ‘ın getirilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029745BIST