***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.05.2022 14:19
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.05.2022 tarih ve 16 sayı numaralı toplantısı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP'in, Yardımcılığına Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 05/07/2021 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP 'in, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesine
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Mehmet GÖKALP 'in, üyeliğe Işıl KURNAZ‘ın getirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029745
BIST
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En Düşük
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|IHAAS
|23,98
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|% 10,00
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|GLBMD
|7,15
|18.722.179
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.798.943
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.119.635
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|768.003
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.558.144
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|927.963
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,54
|3.092.908.062
|% -1,56
|
|SISE
|19,57
|2.423.748.618
|% -1,95
|
|KRDMD
|15,89
|1.703.004.323
|% -4,68
|
|SAHOL
|19,24
|1.374.012.491
|% -4,56
|
|TUPRS
|254,40
|1.318.490.340
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,69
|726.247.630
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,58
|834.034.530
|% -2,55
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|SISE
|19,57
|2.423.748.618
|% -1,95
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|DOHOL
|3,58
|441.859.608
|% -1,92
|
|KRDMD
|15,89
|1.703.004.323
|% -4,68
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3661
|15,3806
|% 0,51
|
|Euro
|16,0479
|16,0971
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7160
|18,8099
|% 0,15
|
|Frank
|15,3793
|15,4720
|% 0,29
|
|Riyal
|4,0899
|4,1104
|% 0,55
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,77
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|-37,00
|
|Tam
|6.098
|6.254
|-38,67
|
|Yarım
|2.948
|3.025
|-18,71
|
|Çeyrek
|1.478
|1.513
|-9,35
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,24
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,72
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