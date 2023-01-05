***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.01.2023 18:16
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında,
İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'nın yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Duygun Erol BARKANA tarafından yerine getirilmesine
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094327
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1070
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.106,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,82
|Açılış
|: 1.106,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.742.816
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.623.518
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|304.903.609
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|68.829.371
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.359.723
|% 8,13
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.279.595
|% -10,00
|
|KLSYN
|3,42
|32.997.112
|% -10,00
|
|SUWEN
|60,75
|10.157.706
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|32.159.814
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.737.258.118
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.587.400.481
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.045.420
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.006.465.068
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.149.313.811
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.045.420
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7756
|% 0,18
|
|Euro
|19,7735
|19,7951
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,2557
|22,3673
|% -1,23
|
|Frank
|19,9593
|20,0795
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9793
|5,0043
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-20,92
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.598
|-28,00
|
|Yarım
|3.642
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS