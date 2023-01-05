***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında,İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'nın yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Duygun Erol BARKANA tarafından yerine getirilmesinekatılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094327BIST