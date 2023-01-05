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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.01.2023 18:16
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurul


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 05.01.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında,
İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'nın yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Duygun Erol BARKANA tarafından yerine getirilmesine
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094327


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