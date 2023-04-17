***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2023 18:12
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, Yardımcılığına
Sn.Prof.Dr.
Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ'ın getirilmesine,
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ‘ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139346
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