***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, YardımcılığınaSn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğeAli Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ'ın getirilmesine,iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ‘ın getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139346BIST