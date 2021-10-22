***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 14:41
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971943
BIST
14:351.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,99
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:359,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1143
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:3511,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1172
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:35553,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,14
|Açılış
|: 553,35
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DOBUR
|41,14
|8.655.318
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.173.355
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,84
|134.579.627
|% 8,40
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|MERIT
|24,48
|26.324.295
|% -7,20
|
|FADE
|8,01
|201.520.174
|% -6,86
|
|OLMK
|7,18
|4.426.195
|% -6,75
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,07
|1.194.653.138
|% 0,89
|
|SISE
|8,49
|718.540.474
|% 1,56
|
|THYAO
|14,08
|646.178.917
|% 0,79
|
|TUPRS
|138,20
|612.599.599
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,39
|543.691.552
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|402.584.086
|% 1,61
|
|GARAN
|9,07
|1.194.653.138
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,94
|241.592.161
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|243.661.929
|% 2,34
|
|SISE
|8,49
|718.540.474
|% 1,56
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6034
|9,6079
|% 1,13
|
|Euro
|11,1826
|11,1887
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,2013
|13,2675
|% 0,94
|
|Frank
|10,4307
|10,4935
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5510
|2,5638
|% 0,91
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,95
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,80
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.636
|3.727
|87,19
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|42,17
|
|Çeyrek
|881
|902
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,66
|