***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:58
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979162
BIST
15:101.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 22,74
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:1012,9075
En Yüksek
|Değişim
|: 13,16%
|| 1,5013
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,9075
En Düşük
11,3504
15:1014,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 13,18%
|| 1,6906
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,5131
En Düşük
12,7722
15:10731,51
En Yüksek
|Değişim
|: 10,44%
|| 69,17
|Açılış
|: 728,37
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
730,90
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:07
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.079.254
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|52.635.035
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.909.874
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.909.539
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.176.093
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|178.343.673
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,43
|702.516.588
|% -9,07
|
|AVOD
|5,16
|40.855.529
|% -6,86
|
|MERCN
|10,36
|77.347.988
|% -6,83
|
|KRDMD
|8,68
|2.674.888.709
|% 4,33
|
|SISE
|11,93
|2.509.110.665
|% 6,42
|
|GARAN
|11,79
|2.313.149.841
|% -1,26
|
|EREGL
|22,96
|1.651.804.645
|% 6,49
|
|THYAO
|18,28
|1.610.677.370
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,68
|2.674.888.709
|% 4,33
|
|YKBNK
|3,48
|1.039.274.985
|% -1,69
|
|ODAS
|1,60
|444.079.810
|% -2,44
|
|SISE
|11,93
|2.509.110.665
|% 6,42
|
|GARAN
|11,79
|2.313.149.841
|% -1,26
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8056
|12,8167
|% 12,37
|
|Euro
|14,4077
|14,4259
|% 12,50
|
|Sterlin
|16,7939
|16,8782
|% 10,27
|
|Frank
|13,4592
|13,5403
|% 10,52
|
|Riyal
|3,3506
|3,3674
|% 10,53
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,05
|
|Altın Gr.
|728
|728
|65,59
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|469,86
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|227,28
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|113,64
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,79
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-1,07
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
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15:19XU100
Endeks 1, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 30, 777.00 milyon TL de
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15:19GMSTR
Yüzde 8.58 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 860 adet işlem
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15:17TOASO
Yüzde 5.12 oranında artışla 72.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 731, 136 adet işlem
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15:15ULUUN
Yüzde 6.78 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 886, 230 adet işlem