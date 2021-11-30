***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:43
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980220
BIST
17:451.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4513,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2790
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4514,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,4560
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:45756,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 21,99
|Açılış
|: 755,42
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKFGY
|5,83
|34.667.034
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|190.787.776
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.233.374
|% -9,93
|
|ASELS
|21,50
|3.195.510.224
|% -5,45
|
|GARAN
|11,48
|2.523.260.020
|% 0,70
|
|KOZAL
|129,30
|2.192.747.240
|% 7,21
|
|THYAO
|17,26
|1.808.765.860
|% -0,35
|
|SASA
|43,00
|1.445.313.271
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,18
|1.095.807.215
|% 0,32
|
|GARAN
|11,48
|2.523.260.020
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,57
|1.249.917.101
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,24
|358.984.243
|% -0,88
|
|ASELS
|21,50
|3.195.510.224
|% -5,45
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0930
|13,0953
|% 2,18
|
|Euro
|14,9059
|14,9249
|% 3,15
|
|Sterlin
|17,3962
|17,4835
|% 2,36
|
|Frank
|14,2124
|14,2980
|% 2,85
|
|Riyal
|3,4733
|3,4907
|% 2,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
|