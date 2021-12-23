***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:07
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985604
BIST
16:071.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:0711,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -8,85%
|| -1,0785
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:0712,6202
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -1,2199
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:07647,04
En Yüksek
|Değişim
|: -8,58%
|| -60,76
|Açılış
|: 647,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:05
|PENTA
|359,70
|32.139.300
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.169
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GSDHO
|2,70
|190.987.339
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|15.882.428
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.332.812
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.394.837
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,85
|3.191.788.354
|% -0,25
|
|SISE
|12,78
|2.507.951.819
|% -3,77
|
|EREGL
|25,46
|1.976.028.727
|% 0,08
|
|THYAO
|18,97
|1.496.832.753
|% 0,48
|
|KRDMD
|8,96
|1.434.534.911
|% -3,66
|
|YKBNK
|3,57
|1.377.863.703
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|3.191.788.354
|% -0,25
|
|SISE
|12,78
|2.507.951.819
|% -3,77
|
|DOHOL
|2,73
|470.432.341
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,96
|1.434.534.911
|% -3,66
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1086
|11,1604
|% -8,45
|
|Euro
|12,5727
|12,6690
|% -8,46
|
|Sterlin
|14,9344
|15,0092
|% -8,12
|
|Frank
|12,0678
|12,1405
|% -8,71
|
|Riyal
|2,9618
|2,9766
|% -8,58
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,45
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,91
|
|Cumhuriyet
|4.320
|4.385
|-520,00
|
|Tam
|4.281
|4.426
|-512,08
|
|Yarım
|2.069
|2.141
|-247,71
|
|Çeyrek
|1.038
|1.070
|-123,85
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|-0,77
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,20
|
Seans Raporu
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