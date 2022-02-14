***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 15:20
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001507
BIST
14:332.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 46,10
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:3313,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0489
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:3315,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1224
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:33813,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -4,55
|Açılış
|: 813,41
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DZGYO
|3,30
|26.970.713
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.087.879
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.017.448
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.615.130
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.610.767
|% -7,28
|
|DERHL
|4,92
|19.998.816
|% -5,02
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,20
|22.149.273
|% -4,45
|
|THYAO
|29,52
|4.251.859.328
|% 3,22
|
|KRDMD
|11,89
|1.328.350.291
|% 3,30
|
|EREGL
|28,80
|991.504.987
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,13
|963.630.195
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,20
|760.271.999
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,13
|963.630.195
|% 1,23
|
|THYAO
|29,52
|4.251.859.328
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,32
|326.915.359
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,89
|1.328.350.291
|% 3,30
|
|PETKM
|8,33
|595.536.539
|% 3,48
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6359
|13,6411
|% 0,36
|
|Euro
|15,4735
|15,4846
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4140
|18,5064
|% 0,48
|
|Frank
|14,6896
|14,7781
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6220
|3,6402
|% 0,29
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-18,03
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|5.409
|5.491
|14,00
|
|Tam
|5.380
|5.516
|11,75
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,68
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|-2,71
|