***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 13:36
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047726
BIST
16:432.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:4317,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:4318,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0547
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:43987,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,49
|Açılış
|: 987,56
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KAPLM
|64,90
|19.492.359
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.668
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.219.902
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.848.686
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.116.739
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,80
|3.564.552
|% -5,20
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,13
|14.263.032
|% -4,43
|
|THYAO
|49,28
|3.228.537.845
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.275.517
|% 1,89
|
|GARAN
|15,12
|1.008.545.669
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,74
|975.227.885
|% -1,46
|
|SISE
|21,00
|873.400.726
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.275.517
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|501.337.313
|% 6,04
|
|TSKB
|2,46
|511.407.877
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,74
|975.227.885
|% -1,46
|
|ODAS
|3,75
|490.027.528
|% -1,06
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8466
|17,8553
|% 0,47
|
|Euro
|18,1186
|18,1465
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3955
|21,5028
|% 0,18
|
|Frank
|18,4606
|18,5718
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7372
|4,7609
|% 0,43
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,67
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.661
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|