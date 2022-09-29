***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:05
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065963
BIST
16:593.151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -46,69
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.151
16:5918,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:5918,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
16:59985,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|216.347.201
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.788.437
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|KLNMA
|17,88
|279.363
|% -7,12
|
|THYAO
|69,15
|3.139.329.302
|% 0,29
|
|HEKTS
|55,45
|1.818.272.607
|% -6,81
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|GARAN
|19,23
|1.533.674.932
|% -0,10
|
|SASA
|64,60
|1.463.651.690
|% -4,44
|
|SKBNK
|1,89
|871.568.647
|% 1,61
|
|TSKB
|2,46
|891.104.227
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,89
|1.101.149.129
|% 0,52
|
|ZOREN
|3,26
|859.194.428
|% -5,51
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5332
|18,5432
|% 0,14
|
|Euro
|18,0878
|18,1051
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,3113
|20,4132
|% 1,12
|
|Frank
|18,8067
|18,9200
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-35,00
|
|Tam
|6.637
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.229
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-0,24
|
Seans Raporu
16:59
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17:14BRLSM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 980, 582 adet işlem
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17:13ALARK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 037, 049 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 3, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de
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17:12TKFEN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 253 adet işlem
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17:11CRDFA
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 114, 525 adet işlem