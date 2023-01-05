***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:50
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093626
BIST
10:445.432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -91,69
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.422
10:4418,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4419,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:441.117,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.117,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|5.753,80
|82.354.289
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|11.990.885
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|123.636.318
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,88
|90.019.094
|% 9,18
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.781.353
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|LIDER
|80,00
|5.681.654
|% -9,09
|
|MRGYO
|5,52
|30.463.599
|% -8,76
|
|EREGL
|43,48
|3.058.016.770
|% 1,30
|
|THYAO
|145,80
|2.610.576.126
|% 0,90
|
|KRDMD
|19,39
|1.358.709.290
|% -2,02
|
|ASELS
|64,90
|1.291.774.169
|% -0,38
|
|EKGYO
|9,36
|1.268.288.501
|% -0,64
|
|EKGYO
|9,36
|1.268.288.501
|% -0,64
|
|EREGL
|43,48
|3.058.016.770
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,39
|1.358.709.290
|% -2,02
|
|YKBNK
|11,66
|429.215.698
|% 0,17
|
|PETKM
|19,91
|659.660.065
|% -0,45
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7487
|18,7601
|% 0,09
|
|Euro
|19,9078
|19,9329
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4777
|22,5904
|% -0,25
|
|Frank
|20,1045
|20,2256
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9725
|4,9974
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.558
|7.625
|-1,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|