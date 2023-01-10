***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:28
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099523
BIST
17:415.002
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -169,20
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.002
17:4118,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4120,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:411.131,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.132,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SDTTR
|51,50
|4.335.219
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.879.805
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.123.008
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|448.218.830
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|154.229.576
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.505.393
|% -9,99
|
|THYAO
|133,00
|6.400.050.399
|% -3,90
|
|ASELS
|58,05
|6.338.465.066
|% -1,78
|
|EREGL
|38,66
|6.305.885.178
|% -2,91
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|KOZAL
|567,00
|4.078.931.706
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,54
|3.724.446.327
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,28
|2.997.345.146
|% -2,98
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7584
|18,7748
|% 0,02
|
|Euro
|20,1648
|20,1744
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7974
|22,9118
|% 0,04
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.740
|32,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,56
|
Seans Raporu
17:41
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17:57XU100
Endeks 5, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 28 altında . İşlem hacmi 89, 500.00 milyon TL de
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17:57BARMA
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 047 adet işlem
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17:56KATMR
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 142, 624 adet işlem
-
17:54KAREL
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 276 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF