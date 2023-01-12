***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101004
BIST
15:354.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 93,09
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:3518,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:3520,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:351.139,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.139,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:35
|KRDMA
|17,38
|363.745.110
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.127.108
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.043.120
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.606.584
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.707.567
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|DURDO
|40,26
|25.102.204
|% -7,79
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,30
|9.429.001.993
|% 4,79
|
|KRDMD
|18,41
|6.653.507.801
|% 7,10
|
|ASELS
|54,55
|4.392.735.434
|% 3,31
|
|EREGL
|38,12
|4.178.348.020
|% 3,47
|
|KOZAL
|531,50
|3.938.665.887
|% 2,45
|
|KRDMD
|18,41
|6.653.507.801
|% 7,10
|
|EKGYO
|8,16
|2.974.606.072
|% 0,99
|
|YKBNK
|8,83
|2.507.130.666
|% 2,79
|
|SKBNK
|2,57
|493.068.056
|% 0,78
|
|PETKM
|16,86
|2.685.766.163
|% 1,14
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7768
|18,7805
|% 0,03
|
|Euro
|20,2066
|20,2116
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7598
|22,8739
|% 0,11
|
|Frank
|20,0542
|20,1750
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,35
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,08
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 62 artarak (% 2.39 ) 5, 286
-
15:49XU100
Endeks 4, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 80, 903.00 milyon TL de
-
15:47ONCSM
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 076 adet işlem
-
15:46DESA
Yüzde 6.78 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 164 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 4, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 79, 682.00 milyon TL de