***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 10:00
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154862
BIST
11:014.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,70
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0120,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2069
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0122,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2014
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:011.301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler10:59
|COSMO
|75,90
|4.066.590
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|50.918.081
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,33
|57.258.006
|% 8,37
|
|YESIL
|4,05
|76.356.458
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.452.519
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,80
|18.503.009
|% -3,69
|
|SEKFK
|7,73
|7.329.397
|% -3,50
|
|THYAO
|149,00
|2.960.783.546
|% 1,36
|
|YKBNK
|10,18
|1.222.244.087
|% -0,88
|
|AKBNK
|16,18
|1.010.718.517
|% -1,16
|
|SISE
|41,46
|862.350.263
|% 0,01
|
|GARAN
|27,06
|838.738.464
|% -2,10
|
|YKBNK
|10,18
|1.222.244.087
|% -0,88
|
|EKGYO
|7,41
|605.732.110
|% 0,14
|
|ISCTR
|11,44
|722.701.119
|% -1,38
|
|AKBNK
|16,18
|1.010.718.517
|% -1,16
|
|KATMR
|1,39
|55.443.627
|% 2,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7024
|% 1,01
|
|Euro
|22,1571
|22,2222
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5185
|25,6465
|% 0,91
|
|Frank
|22,6234
|22,7597
|% 0,68
|
|Riyal
|5,5032
|5,5308
|% 1,29
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,15
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.300
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|